الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
فن وثقافة

أحمد زاهر يساند أحمد سعد بعد الحادث.. ماذا قال؟

أحمد سعد
أحمد سعد

حرص الفنان أحمد زاهر، على مساندة الفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لحادث سير.

وكتب زاهر عبر ستوري حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “حمد الله على سلامتك يا صديقي الغالي”.

أحمد زاهر على انستجرام

وظهر أحمد سعد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجها رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على حالته الصحية.

وقال احمد سعد: "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب وأقولكم ألف شكر، ألف مليون شكر إنكم سألتوا عليا، عايز أقولكم الحمدلله أنا بخير، في نعمة كبيرة جدًا من ربنا، متبصوش للوحش.. بصوا للحلو، والوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لربنا سبحانه وتعالى.

وتابع: شفت حب كبير من كل الناس والحمدلله أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار، مش أكتر من خمس أيام وهكون مع جمهوري ومع الناس، لأن أنا بعيش بحب الناس والناس بتستمتع بصوتي، إن شاء الله أكون معاكم دائمًا.. شكرًا جدًا".

أحمد زاهر الفنان أحمد سعد حادث سير انستجرام

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

