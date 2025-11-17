مش خرابة بيوت.. اعتذار ودعم لـ دينا الشربيني بعد أزمة الطلاق

مازالت أزمة الفنانة دينا الشربيني تحتل التريند بعد انفصال كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته مؤخراً، والذي ارتبط اسمه باسم دينا الشربيني وسط تكهنات بوجود علاقة بينهما وذلك سبب انفصاله عن زوجته وهو ما أثار موجة غضب عارمة من الجمهور تجاه دينا الشربيني .

وبعد ايام متتالية من الهجوم المستمر على دينا الشربيني، بدات بعض الفنانات و الإعلاميات في دعم دينا الشربيني في ازمتها ومحاولة تصحيح الموقف ومن بينهن الفنانة حلا شيحة و الإعلامية بسمة وهبة .

مروة صبري تعتذر لدينا الشربيني

الإعلامية مروة صبري شنت هجوما كبيرا على دينا الشربيني ووصفتها بـ" خرابة بيوت" ، إلا انها سريعا ما تراجعت عن موقفها وصورت مقطع فيديو ونشرته على حسابها على انستجرام تتقدم فيه باعتذار لدينا الشربيني عما بدر منها بحقها .

وقالت مروة صبري في الفيديو، "أنا غلطت، ومش عيب لما أغلط أعتذر، وما قصدتش الإساءة لدينا الشربيني، والشجاعة الأدبية تخليني اعتذر، وأنا بحب دينا وبحترمها وبحترم جمهورها".

حلا شيحة تدافع عن دينا الشربيني

كما دعمت الفنانة حلا شيحة صديقتها زميلتها دينا الشربيني بسبب الهجوم عليها على خلفية شائعة ارتباطها بأحد الفنانين وهو الارتباط الذي تسبب في انفصاله عن زوجته حسبما يشاع.



وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع انستجرام، "الجميلة دينا الشربيني أعرفها من سنين طويلة، وأشهد إنها من أطيب وأرقّ القلوب.. روح مرحة، خفّة دم، وجدعنة . صديقة قريبة، ونيّتها دائمًا طيبة مع الناس".

حلا شيحة تعاتب بعض الإعلاميين

وأضافت حلا شيحة "رسالتي للناس اللي بتهاجمها: للأسف، العتب مش بس على اللي بيصدق الإشاعات… العتب الأكبر على بعض الإعلاميين اللي فقدوا المهنية، وبقوا ينشروا كلامًا غير موثوق وغير صحيح… والناس تسمع وتنقل وتزود من عندها!".

حلا شيحة: دينا الشربيني مش خرابة بيوت

وأكلمت حلا شيحة، "أولًا وبوضوح: دينا مش “خرابة بيوت” ولا عمرها كانت كده. الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ومحدّش بيخطف حد من حد. وأنا أعرف دينا كويس… وأعرف إنها ما تعملش حاجة من اللي بيتقال ظلمًا.. المشكلة إن السوشيال ميديا بقت ساحة مفتوحة للإشاعات، والتجريح، والخوض في الأعراض… وكأن الكلام ما بقاش له حرمة ولا أثر.. مع إن الكلام المؤذي ممكن يكسّر قلوب ويظلم ناس بريئة ويتسبب في أذى كبير".

بسمة وهبة تساند دينا الشربيني

من ناحية اخرى، دعمت الإعلامية بسمة وهبة دينا الشربيني وتدخلت في الخلاف المنتشر وردت على الفنانة مايا دياب التي هاجمت دينا بسبب الأزمة الأخيرة.

و اشتعلت منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعد رد الإعلامية بسمة وهبة على النجمة اللبنانية مايا دياب، عقب دفاع الأخيرة عن الفنانة دينا الشربيني، في أزمة طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي.

ووظهرت الإعلامية بسمة وهبة في مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيه مايا دياب بلهجة شديدة، مؤكدة أن الخلاف شأن يخص المصريين فقط، ومتسائلة عن سبب تدخل مايا في القضية.

تقدمت المستشارة هايدي الفضالي وكيلة عن الإعلامية بسمة وهبة، ببلاغ ضد الفنانة مايا دياب تطالب فيه بمنع دخولها مصر، عقب تصريحاتها في أزمة طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي.