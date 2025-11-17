قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القصة كاملة.. مروة صبري هاجمت دينا الشربيني واعتذرت.. ومايا دياب أبرز الداعمين

دينا الشربيني
دينا الشربيني
قسم الفن

علي مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض الشائعات المنتشرة عنها، وبسبب هذا الأمر تعرضت الي هجوم حاد من بعض الشخصيات  ومنها المذيعة مروة صبري، بينما ساندها اخرون . 

 

وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة: 

البداية حين انتشرت اقاويل حول ارتباط دينا الشربيني بالفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي نفي الامر بعد ذلك في بيان، مؤكدًا ان طلاقه ليس له علاقه باي شخص آخر، وعلي الرغم من نفيه للامر الا انها تعرضت لهجوم حاد وصل الي حد التجاوز في بعض الاحيان. 

تقدّم محامي الفنانة دينا الشربيني، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد المذيعة مروة صبري وقناة اليوم التابعة لشبكة AlfaTV.com، بعد إذاعة حلقة من برنامج "قعدة ستات – Aadet Settat" تضمنت – بحسب نص الشكوى – عبارات مسيئة وتحريضًا للرأي العام ضد الفنانة، واحتوت على كلمات خادشة للحياء واتهامات تمس سمعتها الشخصية والفنية. 

أوضح المحامي في الشكوى أن مروة صبري تحدثت عن دينا الشربيني بطريقة تهكمية وساخرة، مستعرضة عبارات وُصفت بأنها تتضمن سبًّا وقذفًا وإيحاءات غير لائقة، من بينها اتهامها بإقامة علاقات مع رجال متزوجين وتخريب البيوت. وأضاف المحامي أن الحلقة بثت على شاشة قناة اليوم، ونُشرت مقاطع منها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج على إنستجرام وتيك توك، ما ساهم في تشويه صورة الفنانة أمام الجمهور.

وأشار المحامي إلى أن القناة لم تتخذ أي إجراءات رقابية تجاه هذه التصريحات، تاركة المجال مفتوحًا أمام المذيعة لبث مقاطع تهكمية تهدف إلى زيادة نسب المشاهدة على حساب سمعة موكلته.

اعتذار مروة صبري: 

وسرعان ما اعتذرت الإعلامية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني،  بعد تصريحاتها التي هاجمتها فيها ، عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي.

ونشرت مقطع فيديو  عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اعتذرت فيه لـ دينا الشربيني، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط ومش عيب لما نغلط نعتذر، وطبعا دا اللي وصلني من ردود أفعال كتير سواء كانت من المقربين مني و من جمهور دينا الكبير اللي بيحبها في مصر والوطن العربي كله".

وأضافت: "رغم إني مقصدتش الإساءة ليها ومكنش عندي سوء نيه لكن مؤكد أن الشجاعة الادبية تستوجب الاعتذار لدينا عن أي إساءة ولازم أقول إني بحب دينا الشربيني وبحترمها وأنا من معجبيها".


دعم دينا الشربيني: 

 الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الفنانة دينا الشربيني كانت من الفنانات اللاتي دافعن عن دينا الشربيني بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

 

ونشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه:"الأكونتات اللي مدفوعلهم عشان يحكوا كده عن دينا، رخيصة هي وأصحابها، وللأسف إحنا بزمان الرخص على السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن الكثيرين يتناولون القصص من جانب واحد فقط دون معرفة الحقيقة الكاملة.


وأضافت مايا، أن ما يحدث لا يليق بفنانة عربية، ولا يعبّر عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في الإعلام الفني.

وتابعت: "اللي بيقبل الأذية لفنانة عربية أو للصحافة الفنية، هو اللي بينقل بشاعة الأمور".

وأردفت: "صار في استباحة للناس لمجرد إنهم مشهورين، ودينا إنسانة ما في منها".


واختتمت، قائلة: "مش بس هي وعيلتها متضايقين، كل محبيها متأثرين، وأتمنى ما يعرفوا الحقيقة، وما تستهينوش بالأذية اللي ما تستاهلهاش ".
 


 

الفنانة دينا الشربيني المذيعة مروة صبري دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك

الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك

رئيس جهاز المخابرات البريطاني

أزمة أمنية في بريطانيا.. داعش يجند الشباب باستخدام الذكاء الاصطناعي

أوروسولا دير لاين

أوروسولا تطرح 3 خيارات لتمويل أوكرانيا تتضمن الأصول الروسية

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد