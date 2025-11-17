القصة كاملة.. مروة صبري هاجمت دينا الشربيني واعتذرت.. ومايا دياب أبرز الداعمين

علي مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض الشائعات المنتشرة عنها، وبسبب هذا الأمر تعرضت الي هجوم حاد من بعض الشخصيات ومنها المذيعة مروة صبري، بينما ساندها اخرون .

وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة:

البداية حين انتشرت اقاويل حول ارتباط دينا الشربيني بالفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي نفي الامر بعد ذلك في بيان، مؤكدًا ان طلاقه ليس له علاقه باي شخص آخر، وعلي الرغم من نفيه للامر الا انها تعرضت لهجوم حاد وصل الي حد التجاوز في بعض الاحيان.

تقدّم محامي الفنانة دينا الشربيني، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد المذيعة مروة صبري وقناة اليوم التابعة لشبكة AlfaTV.com، بعد إذاعة حلقة من برنامج "قعدة ستات – Aadet Settat" تضمنت – بحسب نص الشكوى – عبارات مسيئة وتحريضًا للرأي العام ضد الفنانة، واحتوت على كلمات خادشة للحياء واتهامات تمس سمعتها الشخصية والفنية.

أوضح المحامي في الشكوى أن مروة صبري تحدثت عن دينا الشربيني بطريقة تهكمية وساخرة، مستعرضة عبارات وُصفت بأنها تتضمن سبًّا وقذفًا وإيحاءات غير لائقة، من بينها اتهامها بإقامة علاقات مع رجال متزوجين وتخريب البيوت. وأضاف المحامي أن الحلقة بثت على شاشة قناة اليوم، ونُشرت مقاطع منها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج على إنستجرام وتيك توك، ما ساهم في تشويه صورة الفنانة أمام الجمهور.

وأشار المحامي إلى أن القناة لم تتخذ أي إجراءات رقابية تجاه هذه التصريحات، تاركة المجال مفتوحًا أمام المذيعة لبث مقاطع تهكمية تهدف إلى زيادة نسب المشاهدة على حساب سمعة موكلته.

اعتذار مروة صبري:

وسرعان ما اعتذرت الإعلامية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها التي هاجمتها فيها ، عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي.

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اعتذرت فيه لـ دينا الشربيني، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط ومش عيب لما نغلط نعتذر، وطبعا دا اللي وصلني من ردود أفعال كتير سواء كانت من المقربين مني و من جمهور دينا الكبير اللي بيحبها في مصر والوطن العربي كله".

وأضافت: "رغم إني مقصدتش الإساءة ليها ومكنش عندي سوء نيه لكن مؤكد أن الشجاعة الادبية تستوجب الاعتذار لدينا عن أي إساءة ولازم أقول إني بحب دينا الشربيني وبحترمها وأنا من معجبيها".



دعم دينا الشربيني:

الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الفنانة دينا الشربيني كانت من الفنانات اللاتي دافعن عن دينا الشربيني بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه:"الأكونتات اللي مدفوعلهم عشان يحكوا كده عن دينا، رخيصة هي وأصحابها، وللأسف إحنا بزمان الرخص على السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن الكثيرين يتناولون القصص من جانب واحد فقط دون معرفة الحقيقة الكاملة.



وأضافت مايا، أن ما يحدث لا يليق بفنانة عربية، ولا يعبّر عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في الإعلام الفني.

وتابعت: "اللي بيقبل الأذية لفنانة عربية أو للصحافة الفنية، هو اللي بينقل بشاعة الأمور".

وأردفت: "صار في استباحة للناس لمجرد إنهم مشهورين، ودينا إنسانة ما في منها".



واختتمت، قائلة: "مش بس هي وعيلتها متضايقين، كل محبيها متأثرين، وأتمنى ما يعرفوا الحقيقة، وما تستهينوش بالأذية اللي ما تستاهلهاش ".





