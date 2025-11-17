قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
فن وثقافة

روجينا رفقة أشرف ذكي في أحدث ظهور عبر انستجرام.. تفاصيل

باسنتي ناجي

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

إطلالة روجينا 

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان طويل ومحتشم باللون الموف ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء ، رفقة زوجها الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين.

وإليكم الاطلاله:

أخر أعمال روجينا

وتدور أحداث مسلسل “ستهم”، الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب

يشار إلى أن مسلسل "ستهم" بطولة النجمة روجينا، و الشيخ ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج المبدع رؤوف عبد العزيز.

روجينا أشرف ذكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

