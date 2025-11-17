روجينا رفقة أشرف ذكي في أحدث ظهور عبر انستجرام.. تفاصيل

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

إطلالة روجينا

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان طويل ومحتشم باللون الموف ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء ، رفقة زوجها الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين.

وإليكم الاطلاله:

أخر أعمال روجينا

وتدور أحداث مسلسل “ستهم”، الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب

يشار إلى أن مسلسل "ستهم" بطولة النجمة روجينا، و الشيخ ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج المبدع رؤوف عبد العزيز.