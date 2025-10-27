روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع ابنتها

شاركت الفنانة روچينا، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت روجينا برفقة ابنتها بإطلالة كلاسيكية وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا.

من جانب آخر، مريم أشرف زكي تشارك في بطولة العرض المسرحي الجديد “بين الميه والهوا”، من تأليف أنطون تشيكوف وإعداد الكاتب الكبير توفيق الحكيم، وإخراج دينا أمين، وذلك ضمن موسم المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تجسّد مريم في العرض شخصية “نينا”، إحدى أبرز الشخصيات الدرامية في العمل، والتي تمثل رمز الحلم والرغبة في إثبات الذات وسط عالمٍ يموج بالصراعات الإنسانية والفنية، لتقدّم من خلالها أداءً يحمل صدقًا وحسًّا فنيًا رفيعًا.

يُعرض “بين الميه والهوا” على مسرح الجامعة الأمريكية – ملك جبر بالتجمع الخامس أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ثم يُستكمل على مسرح الجامعة الأمريكية – الفلكي بميدان التحرير أيام 30 و31 أكتوبر و1 و2 و3 نوفمبر.