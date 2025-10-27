سليم الترك يكشف كواليس و أسرار شخصيته في مسلسل لينك

أعرب الفنان الشاب سليم الترك عن سعادته بالمشاركة في مسلسل لينك، مؤكد أن العمل يُعد تجربة مميزة ومختلفة لما يحمله من رسالة توعوية مهمة عن مخاطر السوشيال ميديا والهاكرز وسرقة البيانات، لكل الناس و خاصة لفئة كبار السن.

قال سليم الترك في تصريحات لصدي البلد أقدم شخصية زياد طالب في آخر سنة بالجامعة شخصية واقعية جدا ، عنده أمل يحقق حاجات معينة ، و عنده شعف بالتصوير و بيحب ينزل فيديوهاته علي التيكتوك ، أكثر حاجه بيحبها صناعة المحتوى ، مهووس بالسوشال ميديا

تابع سليم الترك " شعرت خلال التصوير أن الفريق بأكمله عائلة حقيقية، مشير إلى أن الكواليس كانت مليئة بالتعاون والطاقة الإيجابية

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.