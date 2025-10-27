لا تُخدع أبدا.. مونيكا بيلوتشي تعلن مشاركتها بفيلم seven Dogs

نشرت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، صورة لها مع الفنان أحمد عز -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- معلنة مشاركتها في أحداث فيلم The Seven Dogs، المرتقب عرضه في عام 2026.

وكتبت مونيكا بيلوتشي، في تعليقها على الصورة: «جوليا تلعب دائما لتفوز، ولا تُخدع أبدا، شاهدوها في The Seven Dogs بالسينمات 2026»، لتشوق جمهورها إلى الشخصية التي تلعبها خلال الأحداث.

فيلم The Seven Dogs

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي ، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح واخراج المخرجين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له ميزانية بلغا 40 مليون دولار .

كريم عبد العزيز وأحمد عز

آخر عمل جمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

رصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

كريم عبد العزيز والمسرح

على صعيد آخر، كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن رغبته في تقديم كريم عبد العزيز لعمل مسرحي جديد، بعد النجاح الذي حققه في مسرحية “الباشا”، التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وشارك فيها إلى جانب هنا الزاهد، حاتم صلاح، دينا محسن، وهيدي كرم، تحت إخراج رامي إمام.