اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو
سيول الخير تجتاح وديان جنوب سيناء كأنهار متدفقة.. والمحافظة تُحكم السيطرة دون خسائر
بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي بالأسواق في 2025

لمياء الياسين

أعلنت هواوي عن السعر العالمي لجهاز MatePad 11.5 S 2026 اللوحي بعد طرحه إلى جانب هاتف Mate X7 القابل للطي، وسماعات FreeClip 2، وساعة WATCH Royal Gold Edition . يستهدف الجهاز المستخدمين الباحثين عن تدوين الملاحظات، والعمل الإبداعي وذلك بفضل شاشته الكبيرة.

يُباع جهاز هواوي ميت باد 11.5 إس 2026، المزود بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، بسعر 479 يورو. أما إصدار بيبر مات بنفس المواصفات فيبلغ سعره 529 يورو. ويتوفر كلا الإصدارين باللونين الأخضر والرمادي الفضائي.
يتميز الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2800 × 1840 بكسل. يدعم معدل تحديث تكيفي من 30 هرتز إلى 144 هرتز، ويصل سطوعه إلى 500 شمعة/م². وتدّعي هواوي أن نسبة الشاشة إلى الهيكل تبلغ 87%، ونسبة التباين 1500:1، ويدعم نطاق ألوان P3 الواسع. يستخدم إصدار PaperMatte تقنية النقش النانوي لتقليل الوهج ولمعان السطح بنسبة 50%، والقضاء على 99% من تداخل الضوء، مما يجعله مناسبًا للاستخدام الخارجي. يحمل الجهاز شهادات TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وخلوه من الوميض، بالإضافة إلى شهادة SGS للإجهاد البصري المنخفض 2.1، والتي تنطبق فقط على طراز PaperMatte.

ميزات هواوي ميت باد 11.5 إس

يبلغ حجم جهاز MatePad 261.0 × 177.3 × 6.1 ملم ويزن حوالي 515 غرامًا. يتميز بتصميم هيكل معدني بالكامل. يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل HarmonyOS 4.3 ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت، مع خيارين للتخزين: 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.
يأتي تطبيق Huawei Notes مثبتًا مسبقًا، ويدعم ميزات التعرف على المعادلات بالذكاء الاصطناعي، وتحسين الكتابة اليدوية بالذكاء الاصطناعي، وإعادة تشغيل الملاحظات، بالإضافة إلى مركز موارد مدمج. كما يحصل المستخدمون المبدعون على تطبيق GoPaint مع فرش رسم احترافية. يدعم الجهاز اللوحي قلم M-Pencil Pro ولوحة مفاتيح قابلة للفصل، وكلاهما يُباع بشكل منفصل.

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويعمل ببطارية سعتها 8800 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة تصل إلى 40 واط.

تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و NearLink و USB Type-C 3.0 وأربعة مكبرات صوت مضبوطة بتقنية الصوت Huawei Histen 9.0.

هاتف Mate X7 القابل للطي سماعات FreeClip 2 ذاكرة وصول عشوائي خيارات الاتصال Wi Fi 6 تقنية الصوت مكبرات صوت

