شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
قافلة زاد العزة الـ 74 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الشاطر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر
أحمد البهى

تمكن فيلم الشاطر من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة يانجو بلاي. 

واحتل فيلم الشاطر المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر. 

ويخوض الفنان أمير كرارة من خلال الفيلم مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح"،  الذي يجسده الفنان مصطفى غريب، ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم ، الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي. 

فيلم الشاطر

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

