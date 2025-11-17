بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تزايد شائعات ارتباطها بالفنان كريم محمود عبد العزيز، خصوصا بعد انفصاله بشكل رسمي عن زوجته آن الرفاعي.



وتتميز دينا الشربيني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد دينا الشربيني ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وأضافت دينا الشربيني من قبل فى تصريحات صحفية ،أنها تحافظ على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، وتتبع رياضة شفط البطن بشكل دائم، وذلك لشد عضلة البطن، بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تتناول وجبة العشاء، ما منحها قواما رشيقا ومثاليا.



