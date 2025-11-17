ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لأحمد سعد بعد حادث السخنة

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة دعم للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير، على طريق العين السخنة.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على موقع إنستجرام: "الأيام دى باخد قرار صعب جدا فأعصابى تعبانة جدا. بتفرج على ذا فويس وفجأة لقيت نفسى بضحك من قلبى وبصوت عالى وده صعب يحصل الأيام دى إزاى خفة الدم وسرعة البديهة والتلقائية غير ان صوته حلو وروحه حلوة، وبجد بعيدا عن إن صوته عبقرى، خفة دمه رهيبة. ماكنتش عارفة انى بحبه كده غير لما سمعت خبر الحادثة وعيطت. دايما لما يبقى حوالينا حاجة حلوة لازم نقدرها. ربنا يشفيك يا رب".

وظهر أحمد سعد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجها رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على حالته الصحية.

وقال احمد سعد :": "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب وأقولكم ألف شكر، ألف مليون شكر إنكم سألتوا عليا، عايز أقولكم الحمدلله أنا بخير، في نعمة كبيرة جدًا من ربنا، متبصوش للوحش.. بصوا للحلو، والوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لربنا سبحانه وتعالى.

وتابع: شفت حب كبير من كل الناس والحمدلله أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار، مش أكتر من خمس أيام وهكون مع جمهوري ومع الناس، لأن أنا بعيش بحب الناس والناس بتستمتع بصوتي، إن شاء الله أكون معاكم دائمًا.. شكرًا جدًا".