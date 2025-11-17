الانتهاء من صيانة خط مياه الشرب الرئيسي ببلطيم| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الأجهزة التنفيذية في صيانة خط مياه الشرب الرئيسي بقطر 400 مم بمركز بلطيم.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لتحديث شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول مياه نقية لجميع الأهالي، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد الصراف، رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار العمل على تطوير مشروعات البنية التحتية بالمراكز والمدن، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استدامة الخدمات الأساسية على أعلى مستوى.