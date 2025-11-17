الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة

قضت محكمة في بنجلاديش، اليوم الإثنين، بإعدام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي تمت الإطاحة بها لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

“حسينة” تصدر أوامر بالقتل

وأدينت حسينة بثلاث تهم من بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرك لمنع وقوع فظاعات، وفقا لما قاله القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم، وأضاف: "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".

ورفضت الشيخة حسينة (78 عاما) الامتثال إلى أوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور محاكمتها، بشأن الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة التي قادها الطلبة وأطاحتها في أغسطس 2024.

مقتل 1400 شخص في أعمال العنف

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص.

وتتولى حكومة مؤقتة السلطة في بنغلادش برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، منذ إطاحة الشيخة حسينة، وتعهدت هذه الحكومة بإجراء انتخابات في فبراير المقبل.

ونجت حسينة من 19 محاولة اغتيال على الأقل خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقودا منذ عام 1981.