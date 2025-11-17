مشاهد عنــ.ف وايحاءات.. قرار عاجل بشأن محاكمة التيك توكر لوشا

أجلت المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة التيك توكر لوشا لاتهامه ببث ونشر مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تخالف القيم والمبادئ الأسرية لجلسة 24 نوفمبر.

وأسندت جهات التحقيقات للبلوجر لوشا تهم نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مواد مصورة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل البلوجر لوشا بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، في إحدى القضايا بعد عرضه على نيابة شؤون غسيل الأموال.

وذكرت وزارة الداخلية إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية