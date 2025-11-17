ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو

أكد ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن وجوده في المجلس يمثل شرفًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن هناك أعضاء محترمين وطموحين يسعون لخدمة المواطنين ورعاية مصالح الشعب بشكل كامل، والمساهمة بفاعلية في دراسة القوانين واتخاذ القرارات التشريعية السليمة.

المواطنون يجب أن يشاركوا في انتخابات مجلس النواب

وأضاف جلال لـ صدي البلد أن المواطنين يجب أن يشاركوا في انتخابات مجلس النواب، مشيدًا بالدولة ومؤسساتها، ومؤكدًا أنه يشعر بالفخر بما يتم إنجازه على المستوى الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتحمل مواقف صعبة لتحقيق الصالح العام، معتبرًا أن رأي الرئيس الصواب في العديد من القرارات الوطنية.

وعن الانتقادات التي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح جلال أنه لا يمانع النقد وحقوق الناس في التعبير، مشيرًا إلى أن الغرض كان نبيلًا لكنه أخطأ في نقل معلومة غير موثقة، وقدّم اعتذارًا رسميًا عن ذلك، مؤكدًا حرصه على توضيح المعلومة للجمهور وتصحيح أي لبس.

وكان الفنان ياسر جلال قدم رساله اعتذار رسمية عن كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مهرجان وهران الدولي بالجزائر، معترفًا بأن المعلومة التي ذكرها كانت خاطئة ولم يقصد الإساءة أو سوء الفهم.

وقال ياسر جلال خلال لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: "أنا قلت إن والدي اللي حكالي عن حرب 67، والفترة دي كان في حروب شائعات، وممكن يكون اختلط عليه الأمر والموضوع مكنش صحيح بالنسبة ليه، ولكن لما شوفت بعض المتخصصين على الفضائيات، قالوا إن المعلومة خاطئة فأنا بعتذر".

وقد رد الفنان ياسر جلال على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة خلال تكريمه في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، بعدما تحدث عن إرسال الجزائر جنودًا إلى مصر عقب نكسة عام 1967، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

