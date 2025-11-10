تامر أمين: هناك فنانون ومنتجون استغلوا الفرصة ونزلوا تقطيع في ياسر جلال

علق الإعلامي تامر أمين، على كلمة الفنان ياسر جلال أثناء تكريمه في مهرجان وهران الدولي الخاصة بنكسة 67 واعتذاره عنها .

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" فيه فنانين ومنتجين وزملاء لياسر جلال استغلوا الفرصة ونزلوا تقطيع في ياسر جلال ".

وتابع تامر امين :" ياسر جلال غلط في معلومة قالها وهو طلع واعتذر ولكن هل الخطأ يستدعي كل هذا الهجوم الشديد عليه ".

وأكمل تامر أمين :" انا عارف إن ياسر جلال معندوش كبر او عند وكلمته بعد الهجوم عليه للتعرف على ملابسات ما حدث".

وتابع تامر أمين :" بقول لياسر ولايهمك عادي وتحقق من أي معلومة بتقولها وانا قبلت اعتذار ياسر جلال".

