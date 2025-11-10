ياسر جلال يعتذر عن كلمته في مهرجان وهران الدولي بالجزائر

وجه الفنان ياسر جلال رسالة اعتذار رسمية عن كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مهرجان وهران الدولي بالجزائر، معترفًا بأن المعلومة التي ذكرها كانت خاطئة ولم يقصد الإساءة أو سوء الفهم.

وقال ياسر جلال خلال لايف عبر حسابه بموقع فيس بوك: "أنا قلت إن والدي اللي حكالي عن حرب 67، والفترة دي كان في حروب شائعات، وممكن يكون اختلط عليه الأمر والموضوع مكنش صحيح بالنسبة ليه، ولكن لما شوفت بعض المتخصصين على الفضائيات، قالوا إن المعلومة خاطئة فأنا بعتذر".



وقد رد الفنان ياسر جلال على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة خلال تكريمه في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، بعدما تحدث عن إرسال الجزائر جنودًا إلى مصر عقب نكسة عام 1967، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية أوضح فيه موقفه، قائلًا: «نهاركم سعيد جميعًا، في البداية أحب أوجه كل التحية والتقدير والإجلال لقواتنا المسلحة المصرية. أنا أفتخر وأتشرف أنني كنت يومًا أحد أبنائها عندما كنت في الخدمة العسكرية، وحصلت على شهادة قدوة حسنة».