والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

رد الفنان ياسر جلال على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة خلال تكريمه في مهرجان وهران الدولي بالجزائر، بعدما تحدث عن إرسال الجزائر جنودًا إلى مصر عقب نكسة عام 1967، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ياسر جلال مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية أوضح فيه موقفه، قائلًا: «نهاركم سعيد جميعًا، في البداية أحب أوجه كل التحية والتقدير والإجلال لقواتنا المسلحة المصرية. أنا أفتخر وأتشرف أنني كنت يومًا أحد أبنائها عندما كنت في الخدمة العسكرية، وحصلت على شهادة قدوة حسنة».

وأضاف: «أنا فخور إني قدمت لبلدي عملين مهمين هما فيلم يوم الكرامة ومسلسل الاختيار 3.. محدش يقدر يزايد على حبّي لبلدي ولا على دور مصر الكبير في دعم أشقائها من المحيط إلى الخليج».

وتابع :«أنا قلت إن والدي حكالي إن الجزائر بعتت قوات صاعقة بعد حرب 67 علشان تساعد في حماية المصريين. ودي كانت حكاية سمعتها منه بدافع الحب والتقدير، لأن والدي ربانا على حب كل الدول العربية، الجزائر والسعودية وسوريا».

واختتم حديثه قائلًا: «الحقيقة إن بعض الدول العربية بالفعل أرسلت قوات رمزية تضامنية بعد حرب 67، وأنا بوجه كل التحية والتقدير لشعب الجزائر العزيز، مصر 120 مليون بني آدم تقريبًا فلو طلع عدد منهم قال كلام سلبي مش مشكلة، الشعب المصري كله بيحب الجزائر والشعب الجزائري كله بيحب مصر، تحيا كل الدول العربية، إحنا في أمس الحاجة اننا نرجع إيد واحدة مالوش لازمة كل واحد يقول هو أحسن وهو بيعمل إيه، الكبير والمعطاء مبيقولش انه كبير ومعطاء».





