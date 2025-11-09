الديهي: قوات الصاعقة المصرية هي التي حمت البلاد.. ومصر كان لها دور كبير في الثورة الجزائرية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الفنان ياسر جلال تعرض لهجوم ضاري وشديد، عقب تصريحات في مهرجان وهران، الذي قال فيها إنه لا ينسى للجزائر أنها قامت بإنزال قوات الصاعقة لها في ميدان التحرير لحماية المصريين بعد تهديد إسرائيل بالقيام بالهجوم عليه عقب حرب 67.



وقال نشأت الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، "قوات الصاعقة المصرية هي التي حمت البلاد ومصر هي كان لها دورًا كبيرًا في الثورة الجزائرية والرئيس عبد الناصر واعتبر البعض أن هذا نوع من تزوير التاريخ".



وتابع "من دون هجوم على ياسر جلال، لقد آلمني ما سمعت وأنا قارئ للتاريخ وقرأت دور مصر واحترم الجزائر بلد المليون شهيد وأنا لا انتقص من الجزائر وهي خارج الموضوع، ولكن ربما ولده علمه غلط وربما ياسر فهم غلط".