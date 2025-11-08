الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”

رد الإعلامي نشأت الديهي، على أحد السوريين الذي طالب بأن تقوم مصر بعمل دفاع مشترك من أجل تحرير الجولان.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "أنا لما قولت نفسي قبل ما أموت أشوف الجولان محررة حد من السوريين رد وقالي أنت عايز مصر تعمل دفاع مشترك، أنا بقوله إحنا عملنا المطلوب مننا في 73".

وأضاف "إحنا عملنا اتفاقية سلام خونوا السادات وشتموه وقتلوه علشان عايز يحرر أرضه وحررناها وبقولك لا إحنا لا نحارب بنيابة عن حد إحنا بنقول علشان الناس تفهم الصورة".

ومن ناحية أخرى كشف عن تفاصيل جديدة بشأن قرار الخزانة الأمريكية رفع اسم أحمد الشرع من قوائم الإرهاب والعقوبات، وذلك قبل أيام من الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أن هذا القرار جاء بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي، الذي أشار إلى أن الخطوة تمت بعد مشاورات مع عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة، من بينها تركيا وعدد من دول الخليج، التي أبدت رغبتها في رفع العقوبات عن سوريا وفتح صفحة جديدة من التعاون في الملفات الإقليمية.

وأضاف أن تركيا لعبت دورًا محوريًا في هذا الملف، حيث نقلت للإدارة الأمريكية موقفها الداعم للشرع ووصفت الرجل بأنه "يمكن الوثوق به"، مشيرًا إلى أن الموقف التركي تلاقى مع مواقف خليجية مشابهة طالبت بإنهاء العقوبات كجزء من تحركات سياسية لتخفيف التوتر في المنطقة.