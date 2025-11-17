قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل

مؤتمر الوطنية للانتخابات
مؤتمر الوطنية للانتخابات

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي منذ قليل أن الهيئة تفحص وتحقق في الشكاوى والتظلمات التي وردت لها وستخذ القرارات اللازمة في إطار القانون 

انتخابات البرلمان 2025

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال رده على أسئلة الصحفيين أن الهيئة ليست بمنأى عن كافة التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية وأن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب يفحصون وما زالوا يحققون في الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة سواء من المرشحين أو من الناخبين أو من المتابعين.

مؤتمر الوطنية للانتخابات 

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أنه سيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون ولو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها أو في بعض الدوائر.

 وطمئن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجميع أنه لن يأتي نائب تخت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وسيتم اتخاذ القرار الصحيح في إطار القانون حتى لو أدى ذلك لإعادة الانتخابات كلها أو في بعض الدوائر"

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه جاري فحص الشكاوى والتظلمات التي وردت إلى الهيئة حتى لو ألغيت الانتخابات بأكملها و اي لجنة حدث بها إجراءات غير قانونية سوف يتم إلغاء الانتخابات البرلمانية بها تماماً وجاري الفحص والتحقيق في 88 تظلم.

وأكد أن أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية في انتخابات النواب هي محل فحص دقيق وكامل  ومجلس الهيئة منعقد بصفة مستمرة وسنعلن كل شيء غدا وسيتم اتخاذ القرار الصحيح وفقا لاطار القانون والهيئة تلقت 88 تظلما وسيتم إعلان النتيجة النهائية غدا

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا تستر على أي مخالفة أو مخالف والهيئة تناقش التظلمات حتى إعلان النتائج غدا مؤكدا أن الإخلال بأي شيء من متطلبات العملية الانتخابية في أي دائرة سيبطل النتيجة في تلك الدائرة

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن أغلب التظلمات التي وردت الهيئة كانت في دوائر معينة وهي محل نظر ومراجعة من الهيئة كما يتم فحص كافة التظلمات الخاصة ب الخروقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حتي لو تم الغاء الانتخابات ككل أو في بعض الدوائر 

الوطنية للانتخابات انتخابات النواب المستشار حازم بدوي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

