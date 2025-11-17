قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور

ياسمين بدوي

أعلن المحامي محمد التهامي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن طالبة جديدة من سوهاج تم زيادة درجاتها في الثانوية العامة بعد حصولها على حكم قضائي. 

حيث كتب المحامي محمد التهامي على حسابه على فيس بوك : ألف مبروك لأبنائنا واخص بالذكر بنتنا رحمة فارس فقد تم زيادة درجاتها ٦ درجات بعد أن رفعنا لها القضية ، وإلتحقت بطب بشري سوهاج.

11 درجة زيادة للطالبة حبيبة بحكم قضائي

ولم تكن الطالبة رحمة هي أول طالبة تحصل على درجات إضافية بحكم قضائي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 ، بل أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة أحمد زويل بسوهاج، عن تعديل مجموع الطالبة حبيبة أحمد رشدي، إحدى طالبات الثانوية العامة دفعة 2025؛ بعد حصولها على «11 درجة زيادة» بحكم قضائي؛ لتصبح الأولى على المدرسة، وتلتحق بكلية طب سوهاج، وذلك الرغم من مرور 4 شهور من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.

وكتبت الصفحة الرسمية لمدرسة أحمد زويل: “نتقدم بالتبركات لابنتنا حبيبة أحمد رشدي في الصف الثالث الثانوي؛ لارتفاع درجتها إلى 94.6٪ بعد إضافة 11 درجة لمجموعها؛ بعد رفع القضية، وتمكنها من الالتحاق بكلية طب سوهاج، وحصولها على المركز الأول بالمدرسة”.

درجتين ونصف زيادة يغيروا مصير طالب ثانوية عامة من علاج طبيعي لطب


وفي الإطار نفسه، أعلن عصام مهنا المحامي بالنقض، عن فوزه بحكم قضائي لصالح الطالب مدحت محمد أحمد فتحي، ينص على منح الطالب درجتين ونصف زيادة في نتيجة الثانوية العامة الخاصة به؛ ليتغير بذلك مساره من كلية علاج طبيعي إلى كلية الطب البشري، وأيضا بعد 4 شهور من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.
 

نتيجة الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، في 22 يوليو 2025، بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

