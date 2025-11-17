قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
أخبار العالم

أحد أكبر أنظمة الدفاع الجوي في العالم.. أوكرانيا تشتري 100 طائرة مقاتلة من فرنسا

فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين عن توقيعه اتفاقية مع فرنسا لشراء 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وجاء هذا الإعلان خلال زيارته إلى باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

 ووفقًا لرويترز، وقّع الزعيمان خطاب نوايا في قاعدة فيلاكوفيلا الجوية بالقرب من باريس. وتهدف الزيارة إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل في حربها ضد الغزو الروسي ، وتأتي في ظل تزايد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، وتقارير من موسكو عن تقدم بري في منطقة زابوريزهيا.

صرح زيلينسكي للصحفيين بأنه طلب 100 طائرة رافال، مضيفًا: "ستكون هذه أكبر منظومة دفاع جوي، وواحدة من أكبرها في العالم". وأكد قصر الإليزيه هذا الرقم، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الطائرات المصنوعة من شركة داسو ستُنقل من المخزونات العسكرية الفرنسية أم ستكون عملية شراء جديدة. 

وقال مصدران مطلعان إن توريد الطائرات كان جزءا من اتفاقية طيران استراتيجية مدتها عشر سنوات.

 وأضافا أن بعض الطائرات قد تأتي مباشرة من المخزونات الفرنسية، لكن معظمها سيكون جزءا من جهد طويل الأمد تبذله أوكرانيا لزيادة أسطولها المقاتل إلى 250 طائرة، والذي يشمل أيضًا طائرات إف-16 أمريكية وطائرات غريبن السويدية.

مع ذلك، تُثار تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الصفقات، لا سيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والميزاني في حكومة ماكرون. وكان الرئيس الفرنسي قد تعهد الشهر الماضي بتقديم طائرات ميراج مقاتلة إضافية، بعد وعد أولي بست طائرات، بالإضافة إلى توفير شحنة جديدة من صواريخ أستر 30 أرض-جو لبطاريات الدفاع الجوي الأوكرانية من طراز سامب/تي. ووفقًا للمصادر، قد تُفضي زيارة زيلينسكي أيضًا إلى صفقات إضافية لأنظمة سامب/تي وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

أعلن مكتب ماكرون قبيل الزيارة أن الهدف هو "تسخير التميز الفرنسي في الصناعة العسكرية لخدمة دفاع أوكرانيا" و"تمكينها من الحصول على الأنظمة اللازمة للرد على العدوان الروسي". خلال زيارته، تلقى زيلينسكي إحاطة من مختلف الشركات المصنعة، بما في ذلك داسو، وفي وقت لاحق من اليوم، عُقد منتدى جمع شركات الطائرات المسيرة الفرنسية والأوكرانية لبحث سبل التعاون.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرنسا طراز رافال قاعدة فيلاكوفيلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد