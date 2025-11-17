قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

أدلى المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني، رميًا بالرصاص في الشارع بمنطقة الموقف الجديد غربي الإسكندرية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة لتقرر تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم في التحقيقات أنه سافر عقب التخرج من كلية الهندسة إلى شرم الشيخ وعمل في إحدى الشركات لمدة 4 سنوات كاملة، وعند عودته إلى الإسكندرية عام 2022، فوجئ بابتعاد كل أصدقائه وزملاء الدراسة عنه ولم يعد أحد منهم يريد التقرب منه.

وأضاف أن قرر الانتقام من صديقه عبدالله في مارس عام 2023، وكانت أول مرة يفكر في ذلك الأمر، وأنه قام بتركيب صور زوجة المجني عليه على صور لإحدى مصابي ملازمة داون ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند علم المجني عليه نشبت خلافات بينهما.

وأشار إلى أنه لديه محل ويعمل في تجارة الذهب وورث أموال من والدته، منوهاً أنه تتبع المجني عليه واستأجر شقة بالقرب من سكنه في شارع الجمعية بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي، واشترى السيارة والسلاح الناري المستخدم في الواقعة منذ سبتمبر الماضي.

وحول تفاصيل يوم الجريمة، كشف المتهم أنه أدى صلاة العصر في منزله، وتحرك إلى مقر عمل المهندس عبد الله في توكيل سيارات بمنطقة الموقف الجديد، ووصل قبل خروجه بحوالي 15 دقيقة، قائلا إنه اتصل بتوكيل السيارات واستفسر عن مواعيد العمل.

وتابع المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه وصل إلى المكان باستخدام gps وانتظر المجني عليه على الرصيف المقابل لتوكيل السيارات وعندما شاهده على مسافة متر أطلق عليه النار بأكثر من رصاصة حتى سقط أرضا، وهرب من موقع الجريمة، قائلاً:"كان لازم يموت مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".

والبداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

الاسكندرية مهندس كرموز قتل جريمة قاتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

الاهلي

ناقد رياضي يكشف عن صفقة الأحمر الجديدة.. تفاصيل

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

ترشيحاتنا

جانب من اللقاءات

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "خطورة الرشوة"

قوافل دعوية بالفيوم

صحح مفاهيمك.. أوقاف الفيوم تنظّم قوافل دعوية عن التنمر الإلكتروني

هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل

هل السحر له حقيقة ويتسبب فى أمراض أم مجرد شعوذة وتخييل؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد