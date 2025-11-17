عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية

أدلى المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني، رميًا بالرصاص في الشارع بمنطقة الموقف الجديد غربي الإسكندرية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة لتقرر تجديد حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم في التحقيقات أنه سافر عقب التخرج من كلية الهندسة إلى شرم الشيخ وعمل في إحدى الشركات لمدة 4 سنوات كاملة، وعند عودته إلى الإسكندرية عام 2022، فوجئ بابتعاد كل أصدقائه وزملاء الدراسة عنه ولم يعد أحد منهم يريد التقرب منه.

وأضاف أن قرر الانتقام من صديقه عبدالله في مارس عام 2023، وكانت أول مرة يفكر في ذلك الأمر، وأنه قام بتركيب صور زوجة المجني عليه على صور لإحدى مصابي ملازمة داون ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند علم المجني عليه نشبت خلافات بينهما.

وأشار إلى أنه لديه محل ويعمل في تجارة الذهب وورث أموال من والدته، منوهاً أنه تتبع المجني عليه واستأجر شقة بالقرب من سكنه في شارع الجمعية بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي، واشترى السيارة والسلاح الناري المستخدم في الواقعة منذ سبتمبر الماضي.

وحول تفاصيل يوم الجريمة، كشف المتهم أنه أدى صلاة العصر في منزله، وتحرك إلى مقر عمل المهندس عبد الله في توكيل سيارات بمنطقة الموقف الجديد، ووصل قبل خروجه بحوالي 15 دقيقة، قائلا إنه اتصل بتوكيل السيارات واستفسر عن مواعيد العمل.

وتابع المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه وصل إلى المكان باستخدام gps وانتظر المجني عليه على الرصيف المقابل لتوكيل السيارات وعندما شاهده على مسافة متر أطلق عليه النار بأكثر من رصاصة حتى سقط أرضا، وهرب من موقع الجريمة، قائلاً:"كان لازم يموت مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".

والبداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.