اللجنة المصرية بغزة تقيم 15 مخيما بمفردها لمساعدة أهالي القطاع

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام مقر اللجنة المصرية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، إن عمليات توزيع المساعدات تشهد نشاطا مكثفا خلال الساعات الأخيرة، رغم القيود والإجراءات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم.



وأضاف أن الشاحنات الفلسطينية تتولى نقل المساعدات من المعبر إلى عدة مخازن في القطاع، من بينها مخزن كبير شرق بلدة الزوايدة، حيث تصل الشحنات قادمة من مصر قبل إعادة توزيعها إلى مختلف مناطق النزوح، مشيرا إلى أن هذا الجهد الإغاثي يأتي امتداداً للدعم المصري المتواصل منذ بداية الحرب.

وتابع أن لجان الطوارئ المصرية كثفت عملها خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد المنخفض الجوي الذي ضرب غزة وتسبب في غرق مناطق واسعة، فقد انطلقت قوافل إغاثية جديدة من المخزن الرئيسي باتجاه شمال رفح محمّلة بالخيام والشوادر والمواد الغذائية لتقديم الدعم العاجل للعائلات المتضررة، مؤكدا أن هذه التحركات تأتي استجابة سريعة لاحتياجات السكان، خاصة في ظل الظروف القاسية التي فرضها كل من العدوان الإسرائيلي وتقلبات الطقس.