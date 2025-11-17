أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول التنمر الإلكتروني وخطورته على المراهقين

نظّمت مديرية أوقاف الفيوم قوافل دعوية بمراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: "التنمر الإلكتروني وخطورته على المراهقين"، ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك»، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ سلامة عبد الرازق، مدير المديرية، والأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وبإشراف الشيخ يحيى محمد، مدير الدعوة.

تناول العلماء المشاركون في القوافل خطورة ظاهرة التنمر الإلكتروني وآثارها النفسية والاجتماعية، مؤكدين أن هذا السلوك يتنافى مع قيم الدين الحنيف الذي يدعو إلى الاحترام المتبادل والرحمة والتعاون، ونبذ السخرية والعنف بجميع أشكالهما، بما يُسهم في تحقيق بيئة مجتمعية آمنة وصحية يسودها التفاهم والمحبة.

وأكد المشاركون أن الإسلام دين الرحمة والعدل والمساواة، مستشهدين بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ} [الحجرات:11]، وبقول النبي ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» [رواه البخاري ومسلم]، مشددين على ضرورة غرس هذه القيم في نفوس النشء منذ الصغر لبناء جيل واعٍ ومتحضر.

وتؤكد المديرية أن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف التي تركز على بناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية، وترسيخ ثقافة الانضباط الذاتي، وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الظواهر السلبية، بما يُسهم في تحقيق مجتمع متماسك وسليم القيم.