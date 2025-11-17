الأوقاف تنظم مبادرة صحتك أمانة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مبادرة مجانية؛ للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت عنوان: "صحتك أمانة.. والكشف المبكر أمل"، وذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م، وبرعاية من الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

شهدت المبادرة حضور الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتورة هبة بيومي - مدير عام إدارة المواهب، والدكتورة هويدا خليل - المنسق العام للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتورة سلوى جزر - مسئولة الرعاية الأولية بمبادرة صحة المرأة، والدكتورة مي الجزار - مساعد مدير المعهد القومي للمبادرات الرئاسية، والدكتورة إسراء أحمد سعيد - أخصائي تغذية علاجية بالمعهد القومي للأورام.

وفي كلمته، قدّم الدكتور السيد عبد الباري الشكر للقائمين على المبادرة، مؤكدًا أن أبرز ما يميزها هو المشاركة الإيجابية وروح العمل المشترك، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى العاصمة والمبنى الجديد يواكبه فكر جديد ورؤية أكثر تطورًا، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.

قدمت جلسة التوعية الدكتورة سلوى جزر، مستعرضة تتابع المبادرة ومدى الاستفادة منها، ومقدمة تعريفًا بالوحدات الصحية والمستشفيات المختصة بالكشف والخدمات التي تقدمها المبادرة منذ إنشائها، مع تسليط الضوء على تأثير رفع الوعي الصحي على السيدات والمواطنين عامة.

كما تناولت الدكتورة أسماء توفيق، مسئولة مبادرات صحة المرأة بمركز طبي بدر، أساليب الفحص الذاتي والإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع التعريف بخدمات مبادرة صحة المرأة وتسهيل حصول السيدات عليها، بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقاية المبكرة من المرض.