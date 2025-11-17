قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة أسبوع.. تحويلات مرورية بمحور عين الحياة بالقاهرة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بإيران بعد جفاف وأزمة مياه
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم مبادرة صحتك أمانة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

جانب من اطلاق المبادرة
جانب من اطلاق المبادرة
عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مبادرة مجانية؛ للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت عنوان: "صحتك أمانة.. والكشف المبكر أمل"، وذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م، وبرعاية من الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

شهدت المبادرة حضور الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتورة هبة بيومي - مدير عام إدارة المواهب، والدكتورة هويدا خليل - المنسق العام للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتورة سلوى جزر - مسئولة الرعاية الأولية بمبادرة صحة المرأة، والدكتورة مي الجزار - مساعد مدير المعهد القومي للمبادرات الرئاسية، والدكتورة إسراء أحمد سعيد - أخصائي تغذية علاجية بالمعهد القومي للأورام.

وفي كلمته، قدّم الدكتور السيد عبد الباري الشكر للقائمين على المبادرة، مؤكدًا أن أبرز ما يميزها هو المشاركة الإيجابية وروح العمل المشترك، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى العاصمة والمبنى الجديد يواكبه فكر جديد ورؤية أكثر تطورًا، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.

قدمت جلسة التوعية الدكتورة سلوى جزر، مستعرضة تتابع المبادرة ومدى الاستفادة منها، ومقدمة تعريفًا بالوحدات الصحية والمستشفيات المختصة بالكشف والخدمات التي تقدمها المبادرة منذ إنشائها، مع تسليط الضوء على تأثير رفع الوعي الصحي على السيدات والمواطنين عامة.

كما تناولت الدكتورة أسماء توفيق، مسئولة مبادرات صحة المرأة بمركز طبي بدر، أساليب الفحص الذاتي والإكلينيكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع التعريف بخدمات مبادرة صحة المرأة وتسهيل حصول السيدات عليها، بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقاية المبكرة من المرض.

وزارة الأوقاف سرطان الثدي صحتك أمانة السيد عبد الباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت يتعرض لأزمة صحية.. وطمأنة من نقابة المهن الموسيقية

المتحف المصري الكبير

مدير أتيليه بروكنر الألماني: تصميم المتحف المصري الكبير كان تحديًا استثنائيًا

الأراضي الزراعية

مسؤول أممي سابق: 34% من الأراضي الزراعية في العالم تتدهور بفعل الأنشطة البشرية

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد