ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "خطورة الرشوة"

نظّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية عددًا من الندوات التوعوية بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية، تناولت موضوع "خطورة الرشوة" ضمن فعاليات مبادرة «صحّح مفاهيمك» التي تهدف إلى نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الدينية والأخلاقية بين طلاب المدارس.

تحدّث الأئمة خلال اللقاءات عن أن الرشوة من كبائر الذنوب التي تُفسد القيم وتُضعف روح الأمانة، مؤكدين أن النزاهة والإخلاص في العمل من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام لتحقيق العدل والشفافية.

وأشاروا إلى أن الأمانة والنزاهة تحمي المجتمع من الفساد وتُعزّز الثقة بين الأفراد، وأن التزام الطلاب بهذه القيم منذ الصغر يُسهم في بناء جيل يتحلى بالمسئولية والوعي الأخلاقي والديني.

تأتي هذه الندوات في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي الرشيد وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين النشء، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وفي سياق آخر تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مبادرة مجانية؛ للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت عنوان: "صحتك أمانة.. والكشف المبكر أمل"، وذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025م، وبرعاية من الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

شهدت المبادرة حضور الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتورة هبة بيومي - مدير عام إدارة المواهب، والدكتورة هويدا خليل - المنسق العام للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتورة سلوى جزر - مسئولة الرعاية الأولية بمبادرة صحة المرأة، والدكتورة مي الجزار - مساعد مدير المعهد القومي للمبادرات الرئاسية، والدكتورة إسراء أحمد سعيد - أخصائي تغذية علاجية بالمعهد القومي للأورام.