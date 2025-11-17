«صحّح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم قوافل توعوية بالمدارس حول خطورة الرشوة

نظّمت مديرية أوقاف السويس قوافل توعوية للمدارس تحت عنوان: "خطورة الرشوة وتأثيرها على الفرد والمجتمع"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ ماجد راضي فرج، مدير المديرية، بهدف نشر الوعي وغرس القيم الإيجابية بين الطلاب.

ألقى الندوات مجموعة من الأئمة والوعاظ المتميزين بالمديرية، حيث قدموا موضوع الرشوة بأسلوب مبسط يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للطلاب، موضحين الآثار السلبية للرشوة على الفرد والمجتمع.

وتناولت الندوات الموقف الديني والأخلاقي، مؤكدة تحريم الرشوة والتحذير من عواقبها الدنيوية والأخروية، كما تناولت الأثر المجتمعي للرشوة وكيفية تقويضها للعدالة وضياع الحقوق وانتشار الفساد، مع التأكيد على غرس قيم الأمانة والاستقامة والنزاهة كركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل.

وتأتي هذه القوافل التثقيفية في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الإيجابية وغرس الوعي لدى النشء والشباب، مؤكدة على الدور التنويري للمؤسسات الدينية والتعليمية، وسعيها لترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية بين الأجيال الجديدة.