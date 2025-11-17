تأجيل جلسة شهادة نتنياهو في قضايا فساده بسبب شأن أمني

ألغت محكمة في الاحتلال شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإلغاء شهادة نتنياهو في المحكمة بقضايا الفساد المقررة الأربعاء بسبب تطور أمني لم يجري الافصاح عنه.

إلغاء مكرر لجلسات نتنياهو

ذكرت صحف عبرية، إنه حتى قبل بدء الجلسة اليوم، ألغى القضاة الجلسة المقررة يوم الأربعاء بناء على طلب نتنياهو، إذ دخل رئيس الوزراء مع القضاة في بداية الجلسة حاملًا ظرفًا.

وقال: "في يوم الأربعاء، هناك مسألة أمنية أود أن أعرضها عليكم وعلى النيابة العامة بتكتم".

وأضافت الصحف، أن مكتب المدعي العام، قال: "اطلعنا على الوثيقة وقيل لنا إنه لا يمكن تأجيلها، وبالتالي لن نعترض".

من المقرر اليوم انتهاء الاستجواب المضاد في الملف 1000، قضية الهدايا التي يُتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

قضايا فساد نتنياهو

ويواجه نتنياهو ثلاثة ملفات فساد رئيسية، تشمل اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة، إذ إن الملف 1000: يتعلق بالحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد عائلته من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات لهم، والملف 2000: يخص تفاوضه مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تدور القضية 4000 حول تسهيلات قدمها للمالك السابق لموقع "واللا"، شاؤول إلوفيتش، مقابل تعزيز التغطية الإعلامية لصالحه.