جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتصفية عنصر لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه قتل عنصرًا من حزب الله في جنوب لبنان، وهي منطقة شهدت العديد من الهجمات على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي المحتل في بيان: "مساء أمس (الأحد)... ضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل عنصر لحزب الله محمد علي شويخ في منطقة المنصوري بجنوب لبنان".

وقال الجيش المحتل إن العنصر المستهدف هو الممثل المحلي لحزب الله في المنطقة.

وأضاف: "كان مسؤولاً عن التواصل بين المنظمة وسكان المنطقة فيما يتعلق بالمواضيع المالية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، عمل الرجل على الاستيلاء على أصول خاصة لاستخدامها في العمليات للحزب ".

بلدة المنصوري

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الأحد إن الضربة أصابت سيارة في بلدة المنصوري، على بعد ما يزيد قليلاً عن 10 كيلومترات (ستة أميال) من الحدود الإسرائيلية، و"أسفرت عن استشهاد مواطن".

وذكر تقرير من الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القتيل كان مدير مدرسة في المنصوري.

في نوفمبر من العام الماضي، اتفقت لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لإنهاء أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، والذي اندلع بعد بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على قواتها يوم الأحد في جنوب البلاد، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد اثنين من المشتبه بهم وأطلق طلقات تحذيرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى "سوء الأحوال الجوية" وقال إنه لم يوجه النار عمدًا نحو قوات الأمم المتحدة.