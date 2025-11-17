استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بغرب وشرق قطاع غزة

استشهد اليوم /الاثنين/ فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن عددا من المواطنين الفلسطيني بينهم طفل أصيبوا جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وأضافت أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف مباني سكنية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعية جيش الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وفي سياق متصل، أصيب، اليوم ، شاب أطلق عليه الاحتلال الرصاص ،بالقرب من جدار الفصل العنصري الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى لإصابته بجروح.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 268 شهيدا، و635 مصابا، وجرى انتشال 548 جثمانا.

