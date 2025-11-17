موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي، اليوم الإثنين، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الدولية الودية المقامة في الإمارات.

وكان منتخب مصر خسر أمام أوزبكستان 2-0 في نصف النهائي، بينما خسر كاب فيردي أمام إيرام بركلات الترجيح.

وشارك في مران مصر الأخير قبل مواجهة كاب فيردي، كل من: محمد الشناوي و أحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد و محمد إسماعيل ، ومروان عطية، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان ، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد دونجا، وطاهر محمد طاهر، وأسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “هزاع بن زايد”، وتذاع عبر قناتي أون سبورت 1 وأبو ظبي الرياضة 1

غيابات منتخب مصر

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

ويفقد المنتخب الوطني جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة. كما يغيب أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد، إبراهيم عادل، إمام عاشور، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وعمرو الجزار.

ويأتي غياب هذا العدد الكبير ليضع حسام حسن أمام مهمة صعبة في إعادة تشكيل الفريق وإيجاد البدائل المناسبة، خاصة وأن معظم الغائبين من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب بشكل مستمر.