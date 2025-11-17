قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
رياضة

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي، اليوم الإثنين، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين الدولية الودية المقامة في الإمارات.

وكان منتخب مصر خسر أمام أوزبكستان 2-0 في نصف النهائي، بينما خسر كاب فيردي أمام إيرام بركلات الترجيح.

وشارك في مران مصر الأخير قبل مواجهة كاب فيردي، كل من: محمد الشناوي و أحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد و محمد إسماعيل ، ومروان عطية، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان ، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد دونجا، وطاهر محمد طاهر، وأسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “هزاع بن زايد”، وتذاع عبر قناتي أون سبورت 1 وأبو ظبي الرياضة 1

غيابات منتخب مصر
وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

ويفقد المنتخب الوطني جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة. كما يغيب أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد، إبراهيم عادل، إمام عاشور، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وعمرو الجزار.

ويأتي غياب هذا العدد الكبير ليضع حسام حسن أمام مهمة صعبة في إعادة تشكيل الفريق وإيجاد البدائل المناسبة، خاصة وأن معظم الغائبين من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب بشكل مستمر.

منتخب مصر كاب فيردي كأس العين الدولية

