قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

داخل قرية هادئة تابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، كان يعيش “م. أ. ع. أ”، عامل بسيط لم يعرف من الدنيا سوى السعي وراء لقمة العيش، والركض كل صباح ليعود آخر النهار بوجه مُتعب وابتسامة مطمئنة لزوجته ولطفليه الصغيرين.

رجل لم يملك يومًا رفاهية الشك، ولم يُسجل عليه الجيران إلا الطيبة والخلق الحسن، كان يحلم بحياة مستقرة، يحلم بمنزل آمن لا تدخله الهموم ولا الخلافات لكن ما لم يخطر بباله قط، أن الخطر كان أقرب إليه من أنفاسه، ويسكن داخل جدران منزله.

ليلة سقوط الستار

يومًا ما عاد العامل الثلاثيني إلى منزله قبل موعده بقليل، كان يُخطّط لاستراحة قصيرة قبل أن يعاود عمله في اليوم التالي، ما إن وضع قدميه داخل المنزل حتى شعر بأن شيئًا غير مألوف يحدث، لكنه لم يتوقع أبدًا أن اللحظة القادمة ستكون آخر لحظات حياته.

فتح الباب الداخلي فوجد زوجته في وضع مُربك، وبجانبها رجل غريب لم يره من قبل، رجل حاول إخفاء وجهه في ارتباك.

لم يكن العامل يعرف أن هذا المشهد الذي لم يدم سوى ثوان سيكون بداية النهاية، وبحسب اعترافات الزوجة، فإن دخول الزوج المفاجئ أفزع العشيق، ليتحوّل الخوف إلى عنف، وبدلًا من الهروب، واجهاه معًا بعنف مُميت.

فاعتديا عليه بالضرب ثم صعقاه بالكهرباء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل بيته، في المكان ذاته الذي كان يضحك فيه قبل ساعات قليلة من الواقعة.

حين أسلم روحه، لم يُفكر أي منهما في أن والده سيحرقه الألم عندما يسمع موت نجله صعقًا أثناء إصلاح الغسالة، الرواية الكاذبة التي نسجتها الزوجة لإخفاء الحقيقة.

يقظة أب.. تكشف الحقيقة

والد المجني عليه، الرجل العجوز الذي اعتاد مراقبة الشارع بحكم الخبرة والقلق، كان شاهدًا على شخص يركض بعيدًا عن المنزل لحظة وقوع الجريمة، هذه المعلومة الصغيرة ولكن حاسمة هدمت رواية الزوجة، ودفعت رجال المباحث لإعادة تفكيك القصة من جديد.

وبالتحريات وتقارير الطب الشرعي، انهارت الزوجة واعترفت، وكشفت خيوط الخيانة التي كانت تُدار في غفلة من زوج وثق ولم يشك يومًا.

العشيق الذي فرّ إلى الجيزة ظنًّا منه أن المسافات تخفي الجرائم، لم ينجُ طويلًا، حيث وصلت إليه مأمورية أمنية، وتم القبض عليه، ليواجه الحقيقة ذاتها، واليوم، يقبع المتهمان داخل الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بينما تقف قرية كاملة مذهولة أمام جريمة لم يقتل فيها السلاح وحده بل قتلتها الخيانة، وكسرت قلب أسرة كاملة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طما قتل عشيق كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك

الدفاع الروسية: تحرير ثلاث بلدات في دونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك

رئيس جهاز المخابرات البريطاني

أزمة أمنية في بريطانيا.. داعش يجند الشباب باستخدام الذكاء الاصطناعي

أوروسولا دير لاين

أوروسولا تطرح 3 خيارات لتمويل أوكرانيا تتضمن الأصول الروسية

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد