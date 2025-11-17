مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا ، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى وبالفحص تبين وفاة سيدة تدعي زينب. ج. م 40 سنة، فيما أصيب 12 اخرين وهم : سعيد. ا. ع 45 سنة، ومنيرة. ع. ف 30 سنة، ورضا. ا. ا 28 سنه و ثريا. ر. م 45 سنة وشعبان. ع. م 38 سنة ، وراوية. ع. ا 30 سنة، وكريم. م. ع 19 سنة، وافراج. ج. ا 40 سنة واسلام. ر. م 26 سنة وعصام. ا. ا 22 سنة، ورحمة. ع. ر 16 سنة، وإيمان. م. ع 39 سنة، وجميعهم من مركز مغاغة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

