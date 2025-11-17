زيارة مندوبين من المفوضية الأوروبية للمنيا

استقبل، مساء أمس، حضرة صاحب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات،

كلًّا من السيد ديمتريوس كاراباتكس

والسيدة يوردانا هيلتروب

وذلك بصفتهما مندوبين من المفوضية الأوروبية.

المساواة والحرية

حيث استعرض نيافته معهما مساعي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مبادئ المساواة وحرية العقيدة، والتحديات التي تواجه تحقيقها، متمنّيًا لبلادنا مزيدًا من الرقي والتقدم.

كما قام نيافته بزيارة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بعزبة هندى - المنيا ، فى مناسبة النهضة المقامة فى تذكار الشهيد مارجرجس الروماني

حيث ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان"مثل الزارع".

وكرم نيافته أبناء الكنيسة المشتركين فى مبادرة "علمنى" المرحلة الإبتدائية ،وتوزيع شهادات تقدير وهدايا تشجيعية لهم

بحضور الأباء كهنة الكنيسة.