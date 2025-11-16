قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الأسقفية بمشاركة فريق "الكنيسة ترنم" تحت عنوان: "المسيح وحده"

ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال الذي أقامته الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين، تحت شعار "المسيح وحده"، وذلك بحضور المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وبمشاركة فريق الترانيم "الكنيسة ترنم" التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

الكنيسة ترنم

وفي كلمته الروحية، قال الدكتور القس أندريه زكي: "هل نعرف المسيح؟" مؤكدًا أن المعرفة التي يقصدها الكتاب المقدس ليست مجرد إدراك عقلي أو تاريخي، بل معرفة كشفية يتجلى فيها المسيح في قلب الإنسان، فتتغير حياته، وتتجدد رؤيته، ويصير نورًا في محيطه. وأضاف: "المسيح ليس فكرة نناقشها، ولا حدثًا مضى في التاريخ، بل هو حضور إلهي حي يقودنا ويصنع فينا الرجاء."

ومن جانبه، رحب المطران الدكتور سامي فوزي برئيس الطائفة الإنجيلية، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة التي تجسد روح المحبة والشركة بين الأحباء. كما أعرب الدكتور القس رفيق وجدي، راعي كنيسة الأمم، عن تقديره العميق لهذا اللقاء الروحي المميز.

وقال رئيس الكنيسة الأسقفية في كلمته إن الكنيسة عبر تاريخها الطويل وتحدياتها اللاهوتية، لم تجد خلاصها إلا في شخص المسيح وحده، الذي به ننال التبرير والتقديس والرجاء، وأكد أن رؤية التلاميذ على جبل التجلي هي دعوة دائمة للكنيسة في كل عصر بأن تضع المسيح وحده في مركز الإيمان والحياة والخدمة، فهو الطريق الذي يقود نحو الحق والحياة.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور القس أندريه زكي الشكر للمطران الدكتور سامي فوزي على دعوته، وللميسترو العالمي الدكتور ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر، تقديرًا لعطائهما الفني الراقي، ولـ فريق "الكنيسة ترنم" الذي قدم مجموعة متميزة من الترانيم الروحية التي أثرت الأجواء وأضفت عمقًا روحانيًا على الاحتفال.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الكنيسة الأسقفية

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

شيخ الأزهر

دخول قافلة بيت الزكاة الـ12 إلى أهالينا في غزة لإنقاذهم من البرد القارص

أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقد منطقة وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتعزيز تأثيره المجتمعي

أمين البحوث الإسلامية يتفقد وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي وتأثيره المجتمعي

وكيل الأزهر يلتقي وزير الشؤون الدينية بماليزيا لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم والدعوة

وكيل الأزهر يناقش مع وزير الشؤون الدينية بماليزيا التعاون في التعليم والدعوة

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

