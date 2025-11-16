رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الأسقفية بمشاركة فريق "الكنيسة ترنم" تحت عنوان: "المسيح وحده"

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال الذي أقامته الكنيسة الأسقفية بكاتدرائية جميع القديسين، تحت شعار "المسيح وحده"، وذلك بحضور المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وبمشاركة فريق الترانيم "الكنيسة ترنم" التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

الكنيسة ترنم

وفي كلمته الروحية، قال الدكتور القس أندريه زكي: "هل نعرف المسيح؟" مؤكدًا أن المعرفة التي يقصدها الكتاب المقدس ليست مجرد إدراك عقلي أو تاريخي، بل معرفة كشفية يتجلى فيها المسيح في قلب الإنسان، فتتغير حياته، وتتجدد رؤيته، ويصير نورًا في محيطه. وأضاف: "المسيح ليس فكرة نناقشها، ولا حدثًا مضى في التاريخ، بل هو حضور إلهي حي يقودنا ويصنع فينا الرجاء."

ومن جانبه، رحب المطران الدكتور سامي فوزي برئيس الطائفة الإنجيلية، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة التي تجسد روح المحبة والشركة بين الأحباء. كما أعرب الدكتور القس رفيق وجدي، راعي كنيسة الأمم، عن تقديره العميق لهذا اللقاء الروحي المميز.

وقال رئيس الكنيسة الأسقفية في كلمته إن الكنيسة عبر تاريخها الطويل وتحدياتها اللاهوتية، لم تجد خلاصها إلا في شخص المسيح وحده، الذي به ننال التبرير والتقديس والرجاء، وأكد أن رؤية التلاميذ على جبل التجلي هي دعوة دائمة للكنيسة في كل عصر بأن تضع المسيح وحده في مركز الإيمان والحياة والخدمة، فهو الطريق الذي يقود نحو الحق والحياة.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور القس أندريه زكي الشكر للمطران الدكتور سامي فوزي على دعوته، وللميسترو العالمي الدكتور ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر، تقديرًا لعطائهما الفني الراقي، ولـ فريق "الكنيسة ترنم" الذي قدم مجموعة متميزة من الترانيم الروحية التي أثرت الأجواء وأضفت عمقًا روحانيًا على الاحتفال.