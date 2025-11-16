محافظ المنيا يعيد الحياة لطريق صفانية

في استجابة سريعة من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لمطالب أهالي قرية صفانية وعزبة شلبي بمركز العدوة وعدد من العزب المجاورة خلال جولة ميدانية للمحافظ ، بتضرهم من الطريق، والذي يخدم أكثر من 2500 نسمة ويستخدمه الطلاب والمزارعون والمرضى يوميًا علي مدي 30 عاما .

حيث طالب الاهالي بتمهيد وتوسعة الطريق وانارته لما يسببه من معاناة يومية لسكان تلك القرى .

وعلي الفور أصدر المحافظ توجيهاته الفورية ببدء تنفيذ الأعمال خلال 24 ساعة فقط، تأكيدًا على نهج الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

فقد قامت الوحدة المحلية بمركز العدوة، بتمهيد وتوسعة الطريق بطول نحو كيلومتر، وتركيب 18 عمود إنارة جديدة، ليصبح الطريق آمنًا ويسمح بمرور السيارات في الاتجاهين، محققًا حلمًا طال انتظاره لعقود.