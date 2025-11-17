مهرجان أسوان يفتح باب التقديم للورش لإنتاج 10 أفلام قصيرة

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن إطلاق الدورة الجديدة لورش سينما أسوان والتي تعني بتدريب المبتدئين من الشباب علي فنون صناعة الفيلم السينمائي، بالتوازي مع منحة لوجيستية لإنتاج 10 أفلام قصيرة "روائية أو وثائقية" يتم انتاجها خلال برنامج التدريب في ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين باقسامها المختلفة "سيناريو - اخراج - تصوير - مونتاج - انتاج " وبمشاركة متدربي ورش سينما أسوان في مراحل انتاج هذه الافلام المختلفة ، لتشارك هذه الأفلام ضمن فعاليات الدورة العاشرة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل.

ويبدأ المهرجان من اليوم إستقبال طلبات الانضمام للورشة التدريبية للمبتدئين وكذلك مشروعات الأفلام التي تتناول قضايا المرأة وإشكالياتها (العنف ضد المرأة - الأنماط الاجتماعية للقهر - عدم المساواة- المجتمعات جنوب مصر ) سواء كانت أفلام في مرحلة التطوير، أو الإنتاج، أو ما قبل الإنتاج، ويتيح الفرصة لتنفيذ إنتاج المشروع من خلال فريق استشاري إنتاجي متخصص، ويمنح المهرجان أولوية للمبدعين من الفتيات والشباب من سكان جنوب مصر، على ألا تزيد مدة مشروعات الأفلام المتقدمة عن 7 دقائق.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيعقد دورته العاشرة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، محافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين سيعلن عنهم لاحقا.