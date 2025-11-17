توم كروز يحصل على جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله

فاز الممثل الأمريكي توم كروز بجائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله.



وعلى الرغم من ترشيحه لأربع جوائز أوسكار - كممثل عن أفلام "مولود في الرابع من يوليو" و"جيري ماجواير" و"ماجنوليا"، وكمنتج لفيلم "توب جان: مافريك" - إلا أن كروز لم يفز بجائزة من قبل.



وتكرم جوائز الأوسكار الفخرية، التي تُمنح سنويًا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، نجوم السينما تقديرًا لمسيرتهم المهنية ومساهماتهم في صناعة السينما، كما أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.



ومنحت الأكاديمية أيضًا جوائز أوسكار فخرية للممثلة ديبي ألين، ومصمم الإنتاج وين توماس، والمغنية دولي بارتون، التي تم تكريمها لجهودها في مجال العمل الإنساني.

