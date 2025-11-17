صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات

تصدر الفنان حسن الهلالي، المعروف بلقب "شنبو"، الترند مؤخرًا بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل في الوسط الفني والإعلامي.

وبدأت الحملة الإعلامية حوله بعد واقعة عزاء الفنان مصطفى فهمي، حيث رفض الفنان حسين فهمي معانقته، مما أدى إلى إحراج كبير للهلالي، وتم توثيق الموقف بعدسات الكاميرات.

وصرّح الهلالي في تصريحات صحفية: "كان الشنب هيجي في عينيه، لكن هو راجل محترم، وأنا بعتذر له، واللي زعلني فعلاً هو تعليقات الناس على الموقف".

وفي سياق متصل، أثار الهلالي جدلاً كبيرًا خلال تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث انفعل وحاولت قوات الأمن طرده بعد حديثه عن النجم حسين فهمي.

وقال في فيديو متداول على مواقع التواصل: "بتتجاهلوني ليه حرام عليكم، أنا فنان معروف وشنبي ده تاريخ، بنشط بيه السياحة بروح الأهرامات وأنشط السياحة، أنا جيت المهرجان أسلم على أستاذ حسين فهمي وأقوله إني روحت أعزيه في أخوه ولف وشه الناحية التانية، بتعاملوني كده ليه حرام عليكم أنا راجل نجم معروف أنا مش من الشارع".

وليست هذه المرة الأولى بل تكرر مشهد طرد الهلالي من أكثر من مناسبة وعزاء بينهم عزاء فكري صادق وآخرهم طرده من عرض فيلم الشاطر.

من هو حسن الهلالي؟

حسن الهلالي من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ويمتلك خلفية بسيطة إلى جانب التمثيل، حيث يدير ورشة حدادة. اشتهر بشاربه الطويل جدًا الذي أصبح علامة مميزة له، ويمثل جزءًا من هويته الفنية.

وعلى الصعيد الفني، شارك الهلالي في عدد من الأفلام والمسرحيات، أبرزها:

همام في أمستردام

التجربة الدنماركية

درس خصوصي

بوحة

إلى جانب الطرد من المهرجانات والعزاءات، يظهر حسن الهلالي كشخصية طموحة تسعى للاعتراف بها كفنان له مكانته، وليس مجرد كومبارس.

ومواقفه المتكررة — سواء في المهرجانات أو العزاءات — سلطت الضوء على تساؤلات حول تقدير "الكومبارس" في الوسط الفني، ودورهم في المحافل الرسمية، وكيفية تعامل الجمهور والفنانين الكبار مع الوجوه الأقل بروزًا.

وفي الوقت نفسه، يعكس الهلالي شخصية فريدة تتمسك بهويتها، حيث يصر على أن يُنظر إليه بجدية ويحصل على الاحترام المناسب في المجتمع الفني والإعلامي.