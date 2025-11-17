قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات

حسن الهلالي
حسن الهلالي
إسراء عبدالمطلب

تصدر الفنان حسن الهلالي، المعروف بلقب "شنبو"، الترند مؤخرًا بعد سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل في الوسط الفني والإعلامي. 

وبدأت الحملة الإعلامية حوله بعد واقعة عزاء الفنان مصطفى فهمي، حيث رفض الفنان حسين فهمي معانقته، مما أدى إلى إحراج كبير للهلالي، وتم توثيق الموقف بعدسات الكاميرات. 

وصرّح الهلالي في تصريحات صحفية: "كان الشنب هيجي في عينيه، لكن هو راجل محترم، وأنا بعتذر له، واللي زعلني فعلاً هو تعليقات الناس على الموقف".

وفي سياق متصل، أثار الهلالي جدلاً كبيرًا خلال تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث انفعل وحاولت قوات الأمن طرده بعد حديثه عن النجم حسين فهمي. 

وقال في فيديو متداول على مواقع التواصل: "بتتجاهلوني ليه حرام عليكم، أنا فنان معروف وشنبي ده تاريخ، بنشط بيه السياحة بروح الأهرامات وأنشط السياحة، أنا جيت المهرجان أسلم على أستاذ حسين فهمي وأقوله إني روحت أعزيه في أخوه ولف وشه الناحية التانية، بتعاملوني كده ليه حرام عليكم أنا راجل نجم معروف أنا مش من الشارع".

وليست هذه المرة الأولى بل تكرر مشهد طرد الهلالي من أكثر من مناسبة وعزاء بينهم عزاء فكري صادق وآخرهم طرده من عرض فيلم الشاطر.

من هو حسن الهلالي؟

حسن الهلالي من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ويمتلك خلفية بسيطة إلى جانب التمثيل، حيث يدير ورشة حدادة. اشتهر بشاربه الطويل جدًا الذي أصبح علامة مميزة له، ويمثل جزءًا من هويته الفنية. 

وعلى الصعيد الفني، شارك الهلالي في عدد من الأفلام والمسرحيات، أبرزها: 

  • همام في أمستردام
  • التجربة الدنماركية
  • درس خصوصي
  • بوحة

إلى جانب الطرد من المهرجانات والعزاءات، يظهر حسن الهلالي كشخصية طموحة تسعى للاعتراف بها كفنان له مكانته، وليس مجرد كومبارس. 

ومواقفه المتكررة — سواء في المهرجانات أو العزاءات — سلطت الضوء على تساؤلات حول تقدير "الكومبارس" في الوسط الفني، ودورهم في المحافل الرسمية، وكيفية تعامل الجمهور والفنانين الكبار مع الوجوه الأقل بروزًا. 

وفي الوقت نفسه، يعكس الهلالي شخصية فريدة تتمسك بهويتها، حيث يصر على أن يُنظر إليه بجدية ويحصل على الاحترام المناسب في المجتمع الفني والإعلامي.

حسن الهلالي شنبو حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

ترشيحاتنا

دينا الشربيني

القصة كاملة.. مروة صبري هاجمت دينا الشربيني واعتذرت.. ومايا دياب أبرز الداعمين

توم كروز

توم كروز يحصل على جائزة أوسكار فخرية عن مجمل أعماله

عبد المنعم إبراهيم

في ذكراه.. قصة مأساة عبد المنعم إبراهيم بعد وفاة زوجته

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد