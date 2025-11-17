غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته

حلت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة علي برنامج the blind date show، والذي يعرض علي منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت غادة إبراهيم خلال الحلقة: دايما بدعي ربنا يرزقني بالزوج الصالح، ولازم طبعا يكون بيصلي، لأن الصلاة فرض، بس لو طلب مني أتحجب، هقوله لأ، الحجاب هييجي في وقته، لما ربنا يأذن لي.



وكان آخر أعمال غادة إبراهيم هو مسلسل نص الشعب اسمه محمد.

يقدم المسلسل قصة محمد، مهندس تكييف يعيش حياة روتينية مملة، ويحاول التمرد على واقعه بطرق غير محسوبة، مما يوقعه في مشكلات متتالية. رغم كونه متزوجًا ولديه ابن وزوجته حامل، إلا أنه يقع في حب فتاة جديدة، ما يدفعه للتخطيط للزواج منها، دون أن يدرك أن القدر يخبئ له عواقب وخيمة بسبب أفعاله.





أبطال المسلسل





يشارك في بطولة المسلسل عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.





