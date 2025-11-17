قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تخضع الإعلامية الكويتية  فجر السعيد حاليًا لـ عملية جراحية جديدة، وذلك بعد إجرائها لعملية منذ أيام في ألمانيا.

فجر السعيد تجري  عملية جراحية ثانية في ألمانيا

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو لها من داخل المستشفى عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وعلقت عليها قائلة: سأجري حاليًا علمية جراحية في ألمانيا.

العملية الاولي

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ فجر السعيد صورة لها من داخل المستشفى عبر انستجرام، وكتبت: “نامت الله يطمنا عليها، ادعوا لها، اليوم عند الساعة السابعة صباحًا ستُجهّز للعملية وتُنقل إلى العناية دعواتكم لها”.
وكانت قد نشرت الإعلامية فجر السعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن سفرها الى ألمانيا من اجل العلاج بعد ما تعرض له فى الفترة الاخيرة من ازمة صحية شديدة.

وقالت فجر السعيد: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى ألمانيا‬ للعلاج، وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في تدهور حالتي الصحية ربي قادر أن يريني فيه حوبتي في الدنيا قبل الآخرة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.

