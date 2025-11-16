مجدي يعقوب: هؤلاء الثلاثة هم قدوتي في الحياة.. فيديو

أجاب الدكتور مجدي يعقوب، على سؤال اللاعب محمد صلاح، وهو: مين أول حد صدق فيك قبل ما العالم كله يعرفك؟

وقال الدكتور مجدي يعقوب، خلال حواره مع اللاعب محمد صلاح: مفيش واحد بالذات أقدر أقول إنه صدق فيا إنما أنا نفسي كنت ببص على مين القدوة اللي عايز أبقى زيهم.

وتابع: أبويا كان واحد منهم، ولورد بروك، ده اللي أنا جيت اشتغلت معاه، وكان في واحد لبناني بيتر مدور، والده كان لبناني واتجوز إنجليزية وبيتر مدور اتولد في البرازيل واتعلم بوكس، وكنت بحبه جدا لأنه اكتشف زراعة الأعضاء وخد جائزة نوبل.

واستكمل: كان فيلسوف كبير وبيحب الناس ومتواضع، وقالي تعالى اتغدى معايا بكره، وكان متواضع جدا وعالم كبير جدا، وقولت لازم أقلد الناس دول وأحب الناس.