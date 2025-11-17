حزب الشعب الديمقراطي: الرئيس السيسي وضع يده على مواضع الخلل واستجاب لاستغاثات المرشحين

أكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بمثابة «مشرط الجراح» الذي وضع يده على كل ما أُثير خلال الفترة الماضية من شكاوى واستغاثات بعض المرشحين، سواء المتعلقة بقطع لافتات دعائية أو مشكلات إدارية وغيرها، موضحا أن الرئيس استجاب لجميع المواطنين والمرشحين الذين يسعون لمستقبل أفضل لمصر، موجهاً رسالة واضحة تعيد الطمأنينة للجميع.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس لم يُصدر تعليمات للهيئة الوطنية للانتخابات، وإنما قدّم رؤية تستند إلى الدستور والقانون، باعتباره حكمًا بين السلطات ورئيسًا للسلطة التنفيذية، موضحا أن تكليفاته جاءت لتضع النقاط فوق الحروف مع منح الهيئة كامل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه من إجراءات، مما يمثل ضمانة كبيرة للمرشحين في المحافظات الثلاث عشرة التي ستشهد الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن هذا التوجّه ستكون له آثار سياسية مهمة، أبرزها زيادة كثافة التصويت من جانب المواطنين وتعزيز حماس المرشحين لبذل جهد أكبر للوصول إلى الناخبين، كما سيترك أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا يتمثل في تعزيز ثقة العالم في الدولة المصرية وفي التشريعات الصادرة عن مجلس النواب والبرلمان بغرفتيه.