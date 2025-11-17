قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
حزب الشعب الجمهوري: بيان الرئيس السيسي يعزز الشفافية ويحصّن نزاهة الانتخابات

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

ثمّن حزب الشعب الجمهوري البيان الصادر عن رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من الاستحقاق النيابي، مؤكدًا أن ما جاء في البيان يعكس حرص القيادة السياسية على حماية إرادة المواطنين وضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح الحزب في بيان له،  أن الرئيس أعاد التأكيد على مجموعة من المبادئ الحاسمة التي تُعد ركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية نزيهة، وفي مقدمتها استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات وضرورة الالتزام الكامل بكل ما تصدره من قرارات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية وفقًا للدستور والقانون.

وأشار البيان إلى أن توجيهات الرئيس ركزت على تعزيز الشفافية في جميع الإجراءات، وضرورة تحقيق العدل والدقة في التحقيقات المتعلقة بالشكاوى والطعون، إضافة إلى ضمان علانية القرارات بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.

ولفت حزب الشعب الجمهوري إلى أن استجابة الرئيس لمخاوف المواطنين بشأن الوقائع المثارة في بعض الدوائر تعكس حرص الدولة على إزالة أي أسباب قد تُحدث لبسًا أو تشكيكًا، مؤكدًا أن تلك الرسائل تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر تسير بثبات في مسار بناء الجمهورية الجديدة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن هذا التوجه الرئاسي يعزز مناخ الحريات السياسية، ويساهم في تطوير الحياة الحزبية والبرلمانية، ويصون إرادة الناخبين، بما يدعم مؤسسات الدولة ويُرسّخ دعائمها على أسس من النزاهة والشفافية واحترام القانون.

