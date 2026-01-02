حكاية نجيب محفوظ باشا.. أبو طب النساء والتوليد في مصر والشرق الأوسط

تحيي النقابة العامة للأطباء ذكرى ميلاد الدكتور نجيب محفوظ باشا أحد أعلام الطب المصري الحديث، وحجر الأساس في تأسيس وتطوير طب النساء والتوليد في مصر والعالم العربي، الذي امتدت إسهاماته من الممارسة السريرية المتقدمة إلى التعليم الطبي والتأليف العلمي والعمل العام، ليترك أثرًا عميقًا جعل اسمه حاضرًا بقوة في تاريخ الطب خلال القرن العشرين.

وبحسب منشور لنقابة الأطباء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك - وُلد نجيب إسكندر محفوظ في 5 يناير عام 1882 بمدينة المنصورة، حيث تلقّى تعليمه الأساسي، قبل أن يلتحق بمدرسة طب قصر العيني ويتخرّج فيها عام 1902 بتفوق لافت. وقد ارتبط اسمه بواقعة إنسانية وثقافية شهيرة، إذ أشرف بنفسه على ولادة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كانت ولادة متعثرة، فحمل الأخير اسمه تقديرًا لدوره الطبي.

الدكتور نجيب محفوظ باشا

وفي إطار استكمال تكوينه العلمي، أُوفد الدكتور نجيب محفوظ في بعثة علمية إلى لندن للتخصص في طب النساء والتوليد، حيث اطّلع على أحدث المدارس الطبية الأوروبية، وحصل على مؤهلات مهنية متقدمة في هذا المجال، في وقت كان فيه ابتعاث الأطباء المصريين للتخصص الدقيق أمرًا نادرًا.

وعند عودته إلى مصر، ارتبط اسمه بتأسيس اللبنات الأولى لطب النساء والتوليد المنهجي، ففي عام 1908 أنشأ أول عيادة خارجية منتظمة لرعاية الحوامل في مستشفى قصر العيني، بهدف الحد من معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وهي خطوة رائدة بمعايير ذلك الزمن، فيما تطورت هذه العيادة لاحقًا، تحت إشرافه، لتصبح قسمًا مستقلًا لطب النساء والتوليد، ثم نواةً لمستشفى متخصص.

وسجّل الدكتور نجيب محفوظ ريادة جراحية واضحة، إذ يُعد من أوائل من أجروا عمليات الولادة القيصرية الحديثة في مصر وفق أسس علمية سليمة، كما أسهم في إدخال وسائل تشخيصية وجراحية متقدمة لعلاج أمراض النساء، مقارنة بما كان سائدًا في المنطقة آنذاك.

ولم يقتصر دوره على العلاج فقط، بل أولى اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر الطبية، فأنشأ مدرسة نظامية لتعليم القابلات والممرضات، ما انعكس مباشرة على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل.

وعلى الصعيد الأكاديمي، ترك الدكتور نجيب محفوظ بصمة علمية بارزة من خلال مؤلفاته، وعلى رأسها كتابه الشهير

Atlas of Obstetrics and Gynaecology (Mahfouz)، الذي عُدّ موسوعة علمية مرجعية، واعتمدته كليات الطب لسنوات طويلة لما تضمنه من توثيق سريري دقيق ورسوم توضيحية عالية الجودة.

كما أسهم في تحديث مناهج تدريس طب النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، وربطها بالمعايير العلمية العالمية، ما أسهم في تخريج أجيال متعاقبة من الأطباء المؤهلين.

وعلى مستوى العمل العام، تولّى الدكتور نجيب محفوظ منصب وزير الصحة في عدة حكومات خلال الفترة من 1949 إلى 1952، وأسهم خلال هذه الفترة في وضع أسس حديثة للصحة العامة في مصر.

كما شارك في مؤتمرات طبية دولية، وكان عضوًا في عدد من الجمعيات العلمية داخل مصر وخارجها. وقد مُنح لقب “باشا” تقديرًا لإسهاماته البارزة في الطب والخدمة العامة.

وحظي الراحل بتكريمات رفيعة، من بينها وسام النيل، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم، اعترافًا بدوره الرائد وإسهاماته الممتدة.

ويُلقّب الدكتور نجيب محفوظ عن جدارة بـ“أبو طب النساء والتوليد في مصر”، ويحمل مستشفى النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة اسمه رسميًا، حيث لا يزال مستشفى الدكتور نجيب محفوظ حتى اليوم صرحًا علاجيًا وتعليميًا رائدًا.

وتوفي الدكتور نجيب محفوظ باشا في 25 يوليو عام 1974، تاركًا وراءه إرثًا علميًا وإنسانيًا خالدًا، ما زال حاضرًا في الممارسة الطبية والتعليم الأكاديمي، وشاهدًا على مسيرة طبيب أسهم في إنقاذ الأرواح وصناعة التاريخ.