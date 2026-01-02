قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حكاية نجيب محفوظ باشا.. أبو طب النساء والتوليد في مصر والشرق الأوسط

الأطباء تحيي ذكرى ميلاد نجيب محفوظ باشا
الأطباء تحيي ذكرى ميلاد نجيب محفوظ باشا
الديب أبوعلي

تحيي النقابة العامة للأطباء ذكرى ميلاد الدكتور نجيب محفوظ باشا أحد أعلام الطب المصري الحديث، وحجر الأساس في تأسيس وتطوير طب النساء والتوليد في مصر والعالم العربي، الذي امتدت إسهاماته من الممارسة السريرية المتقدمة إلى التعليم الطبي والتأليف العلمي والعمل العام، ليترك أثرًا عميقًا جعل اسمه حاضرًا بقوة في تاريخ الطب خلال القرن العشرين.

وبحسب منشور لنقابة الأطباء على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك - وُلد نجيب إسكندر محفوظ في 5 يناير عام 1882 بمدينة المنصورة، حيث تلقّى تعليمه الأساسي، قبل أن يلتحق بمدرسة طب قصر العيني ويتخرّج فيها عام 1902 بتفوق لافت. وقد ارتبط اسمه بواقعة إنسانية وثقافية شهيرة، إذ أشرف بنفسه على ولادة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كانت ولادة متعثرة، فحمل الأخير اسمه تقديرًا لدوره الطبي.

الدكتور نجيب محفوظ باشا 

وفي إطار استكمال تكوينه العلمي، أُوفد الدكتور نجيب محفوظ في بعثة علمية إلى لندن للتخصص في طب النساء والتوليد، حيث اطّلع على أحدث المدارس الطبية الأوروبية، وحصل على مؤهلات مهنية متقدمة في هذا المجال، في وقت كان فيه ابتعاث الأطباء المصريين للتخصص الدقيق أمرًا نادرًا.

وعند عودته إلى مصر، ارتبط اسمه بتأسيس اللبنات الأولى لطب النساء والتوليد المنهجي، ففي عام 1908 أنشأ أول عيادة خارجية منتظمة لرعاية الحوامل في مستشفى قصر العيني، بهدف الحد من معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وهي خطوة رائدة بمعايير ذلك الزمن، فيما تطورت هذه العيادة لاحقًا، تحت إشرافه، لتصبح قسمًا مستقلًا لطب النساء والتوليد، ثم نواةً لمستشفى متخصص.

وسجّل الدكتور نجيب محفوظ ريادة جراحية واضحة، إذ يُعد من أوائل من أجروا عمليات الولادة القيصرية الحديثة في مصر وفق أسس علمية سليمة، كما أسهم في إدخال وسائل تشخيصية وجراحية متقدمة لعلاج أمراض النساء، مقارنة بما كان سائدًا في المنطقة آنذاك.

ولم يقتصر دوره على العلاج فقط، بل أولى اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر الطبية، فأنشأ مدرسة نظامية لتعليم القابلات والممرضات، ما انعكس مباشرة على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل.

وعلى الصعيد الأكاديمي، ترك الدكتور نجيب محفوظ بصمة علمية بارزة من خلال مؤلفاته، وعلى رأسها كتابه الشهير
Atlas of Obstetrics and Gynaecology (Mahfouz)، الذي عُدّ موسوعة علمية مرجعية، واعتمدته كليات الطب لسنوات طويلة لما تضمنه من توثيق سريري دقيق ورسوم توضيحية عالية الجودة.

كما أسهم في تحديث مناهج تدريس طب النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، وربطها بالمعايير العلمية العالمية، ما أسهم في تخريج أجيال متعاقبة من الأطباء المؤهلين.

وعلى مستوى العمل العام، تولّى الدكتور نجيب محفوظ منصب وزير الصحة في عدة حكومات خلال الفترة من 1949 إلى 1952، وأسهم خلال هذه الفترة في وضع أسس حديثة للصحة العامة في مصر.

كما شارك في مؤتمرات طبية دولية، وكان عضوًا في عدد من الجمعيات العلمية داخل مصر وخارجها. وقد مُنح لقب “باشا” تقديرًا لإسهاماته البارزة في الطب والخدمة العامة.

وحظي الراحل بتكريمات رفيعة، من بينها وسام النيل، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم، اعترافًا بدوره الرائد وإسهاماته الممتدة.

ويُلقّب الدكتور نجيب محفوظ عن جدارة بـ“أبو طب النساء والتوليد في مصر”، ويحمل مستشفى النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة اسمه رسميًا، حيث لا يزال مستشفى الدكتور نجيب محفوظ حتى اليوم صرحًا علاجيًا وتعليميًا رائدًا.

وتوفي الدكتور نجيب محفوظ باشا في 25 يوليو عام 1974، تاركًا وراءه إرثًا علميًا وإنسانيًا خالدًا، ما زال حاضرًا في الممارسة الطبية والتعليم الأكاديمي، وشاهدًا على مسيرة طبيب أسهم في إنقاذ الأرواح وصناعة التاريخ.

النقابة العامة للأطباء ذكرى ميلاد الدكتور نجيب محفوظ نجيب محفوظ باشا الطب المصري الحديث طب النساء والتوليد الأطباء المصريين الولادة القيصرية علاج أمراض النساء القابلات وزير الصحة وسام النيل كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

كذب من ادعاه لنفسه.. خطيب المسجد النبوي يؤكد انفراد الله بعلم الغيب

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

أ.د. محمد الجندي

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد