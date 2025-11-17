قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة.. لهذا السبب
أشرف صبحي: دعم كامل للإسماعيلي لاستعادة مكانته وتجاوز التحديات الحالية
ترقب جماهيري لمواجهة الأهلي وشبيبة القبائل.. تعرف على موعد المباراة
4202 فرصة عمل جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه
معاهم 16 طفلًا.. القبض على عصابة التسول بالقاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتصفية عنصر لحزب الله جنوب لبنان
6 مطالب برلمانية لدعم استراتيجية الرئيس السيسي في تحقيق الأمن الغذائي
تعليم الإسكندرية: فيديو الاعتداء على طالب مدرسة النصر قديم ويعود لعامين
51 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم خلال 48 ساعة
استخراج بطاقة رقم قومي مستعجل 2025 وسعرها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أشرف صبحي: دعم كامل للإسماعيلي لاستعادة مكانته وتجاوز التحديات الحالية

الوزير مع اللجنة المؤقتة لادارة الاسماعيلي
الوزير مع اللجنة المؤقتة لادارة الاسماعيلي
عبد الله هشام

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال محافظ الإسماعيلية؛ اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، لبحث مستجدات العمل داخل النادي وخططه خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استعادة الاستقرار ودعم الفرق الرياضية والإدارات المختلفة بالنادي

وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة الموقف المالي والإداري للنادي وخطط إعادة تنظيم العمل داخله، إلى جانب البرامج المقرر تنفيذها لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للنادي بمواصلة دوره العريق في صناعة المواهب وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المسابقات المحلية.

كما ناقش الوزير والمحافظ التحديات القائمة وملفات تطوير البنية الإنشائية وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد أهم الأندية الشعبية والتاريخية في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان عودة النادي لمساره الطبيعي وتحقيق الاستقرار الإداري والفني.

فيما شدد اللواء طيار أكرم جلال على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات بالتنسيق مع الوزارة واللجنة المؤقتة، لضمان استقرار النادي واستمرار دوره في خدمة الرياضة والمجتمع بالمحافظة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإسماعيلي طارق رحمي محافظ الإسماعيلية

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

شادي الفونس

إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا

صلاة الفجر

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول

غادة طلعت

رمضان 2026.. غادة طلعت تنضم لأبطال مسلسل درش لـ مصطفى شعبان

روجينا وأشرف ذكي

روجينا رفقة أشرف ذكي في أحدث ظهور عبر انستجرام.. تفاصيل

فيلم الشاطر

الشاطر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر .. تفاصيل

بالصور

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أبيضx أسود.. أحلام تثير الجدل فى آخر ظهور

وكيل صحة الشرقية يكرم مديرة الرعاية الأساسية وفريق نفقة الدولة لتصدرهم محافظات الجمهورية

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

