ودياً | الإسماعيلي يخسر من كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف

خسر الإسماعيلي من كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الفريق بتشكيل ضم ..

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد نصر ، محمد عمار ، حسن منصور.

الوسط .. محمد عبد السميع ، عبد الرحمن الدح ، إريك تراوري ، على الملواني.

الهجوم ..نادر فرج ، أنور صقر.

وشارك من مقاعد البدلاء .. عبد الله جمال حارس المرمى ، عمر القط ،إبراهيم عبد العال ، حسن صابر ، محمد إيهاب.

وقام المدير الفني للإسماعيلي ميلود حمدي بإشراك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة.