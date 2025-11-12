محمد رائف: مهمتنا تطوير الإسماعيلي ووضعه على الطريق الصحيح

أكد محمد رائف، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، أن إدارة الدراويش لن تعلن عن أي قرارات قبل الانتهاء من تنفيذها بشكل كامل، مشددا على حرصهم على العمل بشكل متواصل لتحقيق أهداف النادي.

وأضاف محمد رائف في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن اللجنة تسعى إلى وضع الإسماعيلي على الطريق الصحيح، موضحًا أن العمل سيكون كبيرًا ومكثفًا لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مع التركيز على تطوير الفريق الكروي للنادي في المرحلة المقبلة.

وأشار عضو اللجنة المؤقتة إلى أن الخطوات المقبلة تتضمن رفع الإيقافات عن الإسماعيلي، وتجديد عقود اللاعبين التي ستنتهي قريبًا، لضمان استقرار الفريق وتعزيز جاهزيته.